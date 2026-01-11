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Шоколадный торт: презентация альбома

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Коллаба между питерским культурным кодом и шкодливостью альт-панка, которая случается раз в несколько лет: Шоколадный торт везёт на суд локальной тусовки полноформатник. Если смешать в блендере ироничную тоску по Икее, заряд мотивации и потасовку в Мурино, приправив шутками за барной стойкой, получится и взгрустнуть и стильно нарушить пару правил. Короче, полные штаны кайфа среди дек и граффити.

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