Команды Эко.Система × Action представляют: виниловый селектор и продюсер из Италии Shkedul. Его треки крутят Amelie Lens и Laurent Garnier. Одна ночь в Москве. Четыре часа сета. Без равнодушных. Локальная поддержка от команд: Boevik — многолетняя страсть к винилу, огромная и бескомпромиссная. Cobra — Malko и Keepray. Исследователи гипнотичного и мощного микрохауса.