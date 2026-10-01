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Команды Эко.Система × Action представляют: виниловый селектор и продюсер из Италии Shkedul. Его треки крутят Amelie Lens и Laurent Garnier. Одна ночь в Москве. Четыре часа сета. Без равнодушных. Локальная поддержка от команд: Boevik — многолетняя страсть к винилу, огромная и бескомпромиссная. Cobra — Malko и Keepray. Исследователи гипнотичного и мощного микрохауса.
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