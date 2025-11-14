Шитьё мягкого котика с натуральными травами и специями внутри
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Про событие
Будешь делать котика Гарри для искушённых по части волшебства и магии. Также каждому коту участники создадут личный паспорт с магическим характером. — количество участников — не более 10 человек — всем участникам наклеечка и упаковка в подарок Все материалы входят в стоимость (метла, очки и шарф тоже). Необходима предварительная запись. На выбор: в комментариях под анонсом https://vk.com/wall-114426022_444014, или лично у https://vk.com/id35955669 , также через группу https://vk.com/cool8cat или тг-канал https://t.me/cats8cool
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи