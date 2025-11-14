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Шитьё мягкого котика с натуральными травами и специями внутри

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Будешь делать котика Гарри для искушённых по части волшебства и магии. Также каждому коту участники создадут личный паспорт с магическим характером. — количество участников — не более 10 человек — всем участникам наклеечка и упаковка в подарок Все материалы входят в стоимость (метла, очки и шарф тоже). Необходима предварительная запись. На выбор: в комментариях под анонсом https://vk.com/wall-114426022_444014, или лично у https://vk.com/id35955669 , также через группу https://vk.com/cool8cat или тг-канал https://t.me/cats8cool

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