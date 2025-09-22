Тебя ждёт глубокое погружение в исторический и культурной контекст эпохи правления королевы Виктории. Во время встречи поговоришь о промышленной революции и колониальном могуществе Британии, удивительной истории коронации монархов, а также об истории взаимоотношений двух империй — Британской и Российской. Лектор: искусствовед Наталия Фёдорова. Чтобы тебе было тепло в ходе разговора, попробуй авторские коктейли Dry&wet. P.S. если ты попросишь барменов, они с удовольствием приготовят любимый коктейль королевы — Soyeur au Champagne.