ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Шик Викторианской эпохи

Бар Dry&Wet, Тверская улица, 27с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Тебя ждёт глубокое погружение в исторический и культурной контекст эпохи правления королевы Виктории. Во время встречи поговоришь о промышленной революции и колониальном могуществе Британии, удивительной истории коронации монархов, а также об истории взаимоотношений двух империй — Британской и Российской. Лектор: искусствовед Наталия Фёдорова. Чтобы тебе было тепло в ходе разговора, попробуй авторские коктейли Dry&wet. P.S. если ты попросишь барменов, они с удовольствием приготовят любимый коктейль королевы — Soyeur au Champagne.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста