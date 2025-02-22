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Шестипалый и затворник

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль-притча об обретении внутреннего света по мотивам произведений Виктора Пелевина. Двое изгнанников из куриного Социума отправляются в опасное путешествие между мирами родного бройлерного комбината, чтобы найти выход за Стену Мира, избежать Страшного Супа, бросить вызов Богам и оказаться свидетелями извечного круговорота жизни и смерти. В темноте зрительного зала светящаяся луна отмечает пространство древнего ритуала. Здесь, как в платоновской пещере, тени обретают плоть, а герои проходят путь от слепоты к прозрению. Яйцевидная луна становится для них тем светом, что дарит надежду на новое рождение и силы для прыжка в неизвестность. Как остаться невозмутимым, найти в себе силы и выбрать свет, когда твой мир рушится на глазах? Сначала необходимо найти ответ на вопрос, что в тебе было раньше? Курица, рождающая представление об этом мире или яйцо, произведенное миром? А может мы просто курятники, в которых полным-полно куриц и яиц? И каждая наша попытка отделить их друг от друг, чтобы докопаться до изначального порядка вещей, – лишь взмахи ума в пустоте?

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