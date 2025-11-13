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Шесть историй у огня

Ullu, Мичуринский проспект, 22к1

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Завершение:

от 6000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ужин ресторана ULLU и этнобистро «Сказки о солнце». Два шефа — Марк Шах Акбари и Дамир Газизов — соберут гостей, чтобы рассказать шесть историй у огня: о вкусе земли и воды, пламени и дыме, траве и свете. Подадут шесть курсов, каждый из которых станет одним из этапов развития огня — от искры хурмы до угасающего света меренги: Амюз-буш хурма с урбечем и даргинским сыром. 1 курс — «Свет воды»: нерка / грейпфрут / соус из томатов / икра палтуса 2 курс — «Дым степей»: телятина / цицмат / джонджоли / ореховый соус 3 курс — «Огонь очага»: лепёшка / копчёная конина / дзадзики 4 курс — «Пламя моря»: кебаб из форели / соус из креветок / аджапсандали 5 курс — «Тление и трава»: бараний бок / соус из местных трав 6 курс — «Угасающий свет»: меренга / фейхоа / фисташковая дондурма Стоимость ужина на одну персону — 6 000 р, с винным сопровождением — 8 000 р. Предварительная бронь обязательна, количество мест ограничено. Бронь по телефону

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