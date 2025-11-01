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Шёпот ноября

Антистудия сЧАЙстья, улица Дунаевского, 8к2, золотая дверь

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

А что если в эту субботу подарить себе нечто большее, чем просто выходной? Это будет событие, где ноябрь за окном станет лишь красивым фоном для внутреннего открытия. Погружение, где главные герои — тишина, темнота и волшебный Чай, который мудрее всех наших тревог вместе взятых. Это будет медитация в полной темноте и тишине. Ты сознательно отпустишь слова, чтобы услышать нечто более важное. Тебе проведут церемонию глубоко и красиво, как путешествие в самое сердце спокойствия. Почему это стоит попробовать? — Чтобы наконец-то «приземлить» субботу. В прямом смысле. Вернуться в тело, в ощущения, в текущий момент — Провести научный эксперимент. Сможешь ли ты пробыть в тишине и выпить чай, не опубликовав это в сторис? Проверишь! — Обрести суперсилу. Способность быть в гармонии с собой — это новая валюта. И ей с тобой будут щедро делиться Позволь себе эту роскошь — остановиться. Услышать, о чём молчит ум. И, возможно, обнаружить, что самое громкое событие дня — это тихий шёпот твоего сердца. Мест немного, чтобы тишины хватило на всех. Все вопросы, уточнения и запись — в личные сообщения @tea_sadhu (ТГ) или по телефону.

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