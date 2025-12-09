В преддверии нового года состоится лекция историка балета Алексея Исайчева о «Щелкунчике». «Щелкунчик» — неизменный новогодний атрибут, как шампанское и оливье. Но так было не всегда… Ты узнаешь: — Историю создания в деталях, или почему Петипа не смог поставить балет Чайковского — Потери и трагедии сказочного балета — «Щелкунчик» в Петербурге и Москве — Как культовый спектакль Большого стал дефицитным трофеем чёрного рынка — Сколько героев Щелкунчиков в этом культовом спектакле — Почему в театре «Щелкунчик» — слово ругательное Авторская лекция Алексея Исайчева представляет дайджест лучших высказываний и рейтинг топовых исполнителей заглавной партии. В стоимость входит: — Небольшой фуршет — Чаепитие — Лекция — Прекрасная локация — Фотограф — Подарки