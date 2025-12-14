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Щелкунчик и Барабанный король

ЦСКА Арена, Автозаводская улица, 23А

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Завершение:

от 1000₽ до 16000₽
Возраст 6+
Стендап
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Яркая зимняя история оживает в новом сценическом формате: классический сюжет Эрнста Гофмана соединяется с ритмами современного барабанного шоу. На большой сцене встречаются музыка Чайковского, динамичные перкуссионные партии и театральные эффекты, создавая атмосферу праздничного приключения. В центре сюжета — дальнейшая история Мари и Щелкунчика. Герои оказываются в мире, где всё построено на звуке и движении, а их путешествие наполнено неожиданными событиями. Классические темы Чайковского переплетаются с живыми барабанными ритмами, благодаря чему знакомая история звучит по-новому. На площадке объединяются более 100 артистов: коллектив барабанщиков Vasiliev Groove, акробатический балет, воздушные гимнасты, детский хор академии Игоря Крутого, а также симфонический оркестр. В программе используют огонь, воду, световые элементы, светящиеся барабаны и видеоинсталляции — всё это формирует сложную визуальную композицию.

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