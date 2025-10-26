ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

Усадьба Ф.Прове-A.Калиш, Новая Басманная улица, 22/2с1

Начало:

Завершение:

от 3800₽ до 7800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В Усадьбе Ф.Прове-А.Калиш, роскошном здании в стиле «французского неоренессанса», состоится концерт, вобравший в себя избранные композиции мира неоклассики. В камерной обстановке главного зала усадьбы, украшенного тысячью свечами, прозвучат культовые мелодии великих Ханса Циммера и Людовико Эйнауди. Великолепный рояль, пронзительная виолончель, исторические интерьеры, завораживающая музыка великих композиторов Италии и Германии — всё это позволит создать неповторимый романтический вечер и насладиться каждым моментом в одном из самых чарующих особняков столицы. Для зрителей с категорией билета «А» за 45 минут до начала концерта будет проведена экскурсия по усадьбе, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века. К категории «А» относятся билеты 1-2 ряда. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста