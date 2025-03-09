Группа Шаййм играет «альтернативный арт-рок с элементами ритуальной музыки, джаза и пост-хардкора». По крайней мере, так написано на всех заборах. Так ли это на самом деле? - вопрос открытый. Совершенно точно можно сказать, что они большие почитатели абразивной, сумасбродной, непредсказуемой, ироничной, нарочито неблагозвучной, а иногда наоборот, нарочито благозвучной, спокойной, кроткой и вдумчивой импровизации. Приходи уединиться с ними на концерте импровизационной музыки Шаййма в Powerhouse.