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Тебя ждёт духовный соул, искрящийся R&B, медитативный хип-хоп, и, конечно же, даб, раскачивающий на любовной шанти-волне. В этот раз, кроме любимых песен, будут и старые забытые композиции, куда музыканты добавили свой неповторимый нежный грув, за который их и любят поклонники.
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