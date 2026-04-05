Тебя ждёт духовный соул, искрящийся R&B, медитативный хип-хоп, и, конечно же, даб, раскачивающий на любовной шанти-волне. В этот раз, кроме любимых песен, будут и старые забытые композиции, куда музыканты добавили свой неповторимый нежный грув, за который их и любят поклонники.