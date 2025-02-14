Романтика со второй половинкой или вечер любви к себе. Древние легенды гласят, что все люди родом из космоса. С далёкой планеты, где царила только любовь и где люди были едины. Но, следуя за жаждой познания, люди отправились исследовать просторы Вселенной, всё дальше удаляясь друг от друга. Пришло время вернуться к истокам. Только на одну ночь, 14 февраля, энергия чистых сердец, соединившись в одном потоке, сможет открыть портал на Shanti Valentine's Planet, где ты вновь обретёшь состояние гармонии и единства. В программе: - Тематическая Рейв-Медитация от организаторов SpaceTime DJs. - Танцевальное неошаманское погружение от хедлайнеров Duh Project. - Знакомства нового времени с Еленой Поздеевой. - Шанти-ЗАГС с панорамными видами, где можно пожениться и создать симфонию любви с пианистом Eric Kravets. - Дорожка из гвоздей под dj-сэт от Alena и поэтическая медитация с live-перформансом. Тебя ждёт незабываемый опыт и впечатления на 43-м этаже Москва-Сити, трезвое комьюнити, вкусный чай и качественный нетворкинг.