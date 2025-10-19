Спектакль о любви, ненависти и человеческих отношениях. В основе постановки — пьеса мастера абсурда и сатиры Славомира Мрожека «Вдовы». Это философское размышление о жизни, смерти и абсурде бытия. В спектакле за комичными диалогами скрывается глубокая философская драма. Ты увидишь, как смешное становится страшным, привычные ритуалы — бессмысленными, а одиночество — единственным спутником героев. Вместе с актёрами и зрителями ты будешь размышлять о ценностях и приоритетах, искать ответы на вопросы о красоте и уродстве, о том, как люди справляются с потерями и страхами. Спектакль от Театра ЧТД — это возможность вместе искать ответы на вечные вопросы и погрузиться в мир глубоких философских размышлений. Артисты театра – выпускники Академии Н.С. Михалкова Режиссёр спектакля: Антон Ромм Саунд-дизайн: Most FilmMusic Хореограф: Евгений Раев В ролях: Елизавета Тюменцева Екатерина Дулова Григорий Иванов Анастасия Артемьева Анастасия Шевченко Александр Коромыслов Антон Ромм Олег Ерёмин Вероника Наумова