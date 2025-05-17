Тебя ждут: — 5 часов мощного погружения в мир энергий Афро-Кубинской традиции. — Сопровождение трёх опытных посвящённых шаманов. — Общение с духами и ответы на вопросы. — Традиционные обряды очищения. — Трансовые состояния в движении и медитации под ритмы ритуальных барабанов и песни силы. — Личное общение с шаманами. — Церемониальный ужин в завершении дня. — Заряженные амулеты с Кубы в подарок каждому участнику. Количество мест: 4 из 10 Участников выбирают духи *В церемонии не используется никаких запрещённых веществ, изменяющих сознание. Чтобы отправить заявку на участие, пиши в личные сообщения @duh_pomoshnik Церемония будет проходить в Подмосковье.