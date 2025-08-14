Песни шалого — это наивный разговор о любви в большом городе, в котором он умудряется не потерять себя и быть счастливым. Амбассадор dadcore и любимый интернет-рассказчик сыграет большой концерт во дворе дома и представит новый сингл «Руки». Шалый — проект экс-участников московской инди-группы Mana Island.