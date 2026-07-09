В четверг участники встретятся в баре «Станция» на крыше «Три вокзала. Депо», чтобы вместе поиграть в шахматы и расслабиться после рабочего дня. возможно, дополнительно будет солнышко и красивый закат. Уровень игры — любой. 5 туров / 5+3 Для записи: Пиши «Депо +» под постом в тг.