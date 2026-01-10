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Шахматы

Kometa Black, Трубная площадь, 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Сильная игра начинается не только с тренировки расчёта, но и с заботы о теле. Поэтому в это воскресенье ты будешь разминать вообще всё! 14:00 – нейрофитнес: упражнения на координацию, баланс, скорость реакции, память и концентрацию 15:00 – шахматный турнир, быстрая игра 3+2, 5 туров

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