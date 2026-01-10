Сильная игра начинается не только с тренировки расчёта, но и с заботы о теле. Поэтому в это воскресенье ты будешь разминать вообще всё! 14:00 – нейрофитнес: упражнения на координацию, баланс, скорость реакции, память и концентрацию 15:00 – шахматный турнир, быстрая игра 3+2, 5 туров