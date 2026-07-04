Шахматный движ со спорт клубом «Щ» на этой неделе в шахматном бистро «Пешка». Посвятишь себя любимой игре и творчеству: подвигаешь фигурки и поучаствуешь в воркшопе от Щёлочи — задизайнишь шахматные доски. 15:00 — воркшоп от Щелочи по дизайну шахматной клетки; 16:00 — блицтурнир. Уровень игры любой. Регистрация через бот в тг.