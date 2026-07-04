ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Шахматный Свэг

Рождественский бульвар, 10/7с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Фестивали

Про событие

Шахматный движ со спорт клубом «Щ» на этой неделе в шахматном бистро «Пешка». Посвятишь себя любимой игре и творчеству: подвигаешь фигурки и поучаствуешь в воркшопе от Щёлочи — задизайнишь шахматные доски. 15:00 — воркшоп от Щелочи по дизайну шахматной клетки; 16:00 — блицтурнир. Уровень игры любой. Регистрация через бот в тг.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста