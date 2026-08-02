5 партий будешь разбираться, как выстроить стратегию против соперника и поймать его в матовую ловушку. Готовься играть с сильными и достойными оппонентами и не забывай кайфовать от игры. Уровень игры — любой. 5 туров / 5+3 Для записи: Пиши «Щелковский +» под постом в тг.