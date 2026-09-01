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Шахматные начинашки

Рождественский бульвар, 10/7с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Всех, кто хочет научиться играть в шахматы, ждут в «Пешке». Планируется вечер при свечах: будешь неспешно двигать фигуры, угощаться напитками и любить эту жизнь. 5 туров / 7+2 Ограничение по уровню: до 1400 на lichess/1100 на chess.com Регистрация через бот в тг. Напиток в подарок.

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