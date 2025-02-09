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Концерты
Про событие
Решили сделать самое грандиозное музыкальное стримерское мероприятие и впервые собрать на одной сцене. Всё оффлайн, всё по-настоящему. Два города, два праздника. Шабаш. Пропустившим — пермач. Точное время запуска на площадку для твоей категории билета ты сможешь найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по этой ссылке – https://vk.com/shabash_gng_spb
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