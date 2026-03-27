На лекции будут обсуждаться неудачники XIX века, оказавшиеся нужными веке XX. Сезанн-мизантроп, Таити Гогена, ухо Ван Гога… Кажется, в постимпрессионизме придумано всё: от самого названия до мемов о художниках. Как, когда и почему реальность превратилась в миф? Почему Сезанн, Гоген и Ван Гог прославились только после смерти? Будут обстоятельно разбираться в этом. Прижизненные беды и страсти — отдельно, посмертные триумфы и клише — отдельно. Лектор: Алексей Петухов — историк искусства, кандидат искусствоведения, хранитель коллекции нового французского искусства в Пушкинском музее, куратор многочисленных выставок, исследователь, лектор. В стоимость входит: — игристое/чай/кофе — небольшой фуршет (тарталетки с красной икрой, профитроли, фрукты) — фотограф — подарки — сопровождение официанта