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Sestrica

Гончарная улица, 7/4с1

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Sestrica — тот случай, когда электронная музыка звучит как личный дневник без слов: не треклист, а цельное высказывание, собранное из ощущений, памяти и тихих внутренних разворотов. Ей тесно в монолитных жанрах: в одном повествовании у Sestrica уживаются экстатичный транс и футуристичное электро, туманный даб-эмбиент и хрупкий IDM. Сквозной мотив — волнительная меланхолия и рефлексия, которые связывают разные скорости и состояния в цельную историю. Музыкальное портфолио Sestrica включает множество знаковых точек: релизы на New Flesh Records, Distant Gaze Records и Polymorphism, попадение в эфир NTS и лайв на берлинском радио HOR. В гастрольной географии артистки — фестивали Fields, Signal и Gamma, выступления в Тбилиси и Берлине, а также поездки в самые разные уголки родины.

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