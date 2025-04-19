Врач-патологоанатом Анна Васильева расскажет о своей работе, разберёт случаи из личной практики — и поделится очевидными (и не очень) способами профилактики здоровья. Многие думают, что работа патолога связана со смертью. На самом деле большинство патологоанатомов занимаются прижизненной диагностикой: смотрят в микроскоп и определяют болезни — в том числе и рак. Как патологи диагностируют онкологию? Почему рак такой разный и как он развивается? Что можно увидеть в микроскопе и как это помогает в лечении? Лектор: Анна Васильева — молодой врач-патологоанатом. Руководитель Общества молодых патологов — крупнейшего сообщества молодых патологоанатомов в России и СНГ. Анна Васильева — активист, популяризатор науки, член Российского общества онкопатологов. Работает в онкодиспансере, занимается прижизненной диагностикой. Автор онлайн-проекта «Блог патолога», в котором рассказывает про работу, жизнь и интересные случаи из практики.