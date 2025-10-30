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Сергей Сысоев: «Трансформация промыслов и ремесел в эпоху метамодернизма»

Всероссийский музей декоративного искусства
ул. Делегатская, д. 3

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Проход на Лекцию осуществляется по предварительной регистрации и по Входному билету на выставки, постоянную экспозицию или Комплексному билету в Музей согласно категории посетителя — https://tickets.damuseum.ru/ В процессе двухлетней работы с музейными архивами города Семенова и фабрикой «Хохломская роспись», дизайнер Сергей Сысоев разработал и создал коллекцию, вдохновленную хохломским промыслом. Сарафаны и юбки монументальных форм, жакеты, собранные словно пэчворк, по кусочкам. В фактуре базового материала коллекции — войлока— читается сухость липовой древесины, из которой создаются хохломские изделия. Колорит выдержан в спокойных тонах, отсылающих к кустарным изделиям жителей окрестных деревень села Хохлома. О работе над коллекцией, коллаборации с народными художественными промыслами, студентах и будущем модной индустрии поговоришь с дизайнером в рамках встречи в музее. Встреча будет сопровождаться поп-ап инсталляцией коллекции «Хохлома» Сергея Сысоева и видеофрагментами показа.

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