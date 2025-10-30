Сергей Сысоев: «Трансформация промыслов и ремесел в эпоху метамодернизма»
ул. Делегатская, д. 3
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 800₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Проход на Лекцию осуществляется по предварительной регистрации и по Входному билету на выставки, постоянную экспозицию или Комплексному билету в Музей согласно категории посетителя — https://tickets.damuseum.ru/ В процессе двухлетней работы с музейными архивами города Семенова и фабрикой «Хохломская роспись», дизайнер Сергей Сысоев разработал и создал коллекцию, вдохновленную хохломским промыслом. Сарафаны и юбки монументальных форм, жакеты, собранные словно пэчворк, по кусочкам. В фактуре базового материала коллекции — войлока— читается сухость липовой древесины, из которой создаются хохломские изделия. Колорит выдержан в спокойных тонах, отсылающих к кустарным изделиям жителей окрестных деревень села Хохлома. О работе над коллекцией, коллаборации с народными художественными промыслами, студентах и будущем модной индустрии поговоришь с дизайнером в рамках встречи в музее. Встреча будет сопровождаться поп-ап инсталляцией коллекции «Хохлома» Сергея Сысоева и видеофрагментами показа.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи