Серёжа очень тупой
Кутузовский проспект, 30
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 10000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Сережа сидит дома. К нему приходят разные люди. По всем признакам — курьеры, а на самом деле неизвестно кто. Последовательность дальнейших событий превращает пьесу из бытовой в почти абсурдистскую.
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