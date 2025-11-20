Героями фильма выступают представители разных творческих профессий, которые стараются справиться с грузом прошлого посредством своего дела. По сюжету уважаемый режиссер Густав Борг (Стеллан Скарсгард), решает снять новый фильм впервые за пятнадцать лет и обращается к младшей дочери Норы (Рената Реинсве), с предложением сыграть главную роль. Трещина непроговоренных обид разделяющая девушку с отцом приводит к отказу. Так, Густав обращается с тем же предложением к голливудской звезде Рейчел Кэмп (Эль Фаннинг). А напряжение внутри семьи Борг лишь нарастает. Равнозначно учитывая традицию, как Чехова, так и Бергмана, Триер продолжает развиваться как большой автор, в своем, на данный момент, самом масштабном и объемном фильме. Это печальное и, одновременно, уморительно смешное зрелище, способное растрогать даже далекого от мира искусства зрителя. Фильм стал настоящим хитом каннского кинофестиваля, объединив в восторгах большинство критиков и, вероятно, станет одним из главных участников будущего наградного сезона. Триер со всей присущей ему нежностью изучает внутрисемейные разногласия и, как следствие, надеясь избавить своих героев от мучительного одиночества. Осознайте всю легкость этой «Сентиментальной ценности» и вы — конечно же, в кинотеатре «Иллюзион». Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс. 2025, 132 мин., драма, комедия, Норвегия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Великобритания, 18+ Режиссер: Йоаким Триер