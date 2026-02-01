Бери гармошку с собой! В теоретической части ты узнаешь: — кто из известных музыкантов играл на губной гармонике; — в каких стилях она используется; — выдающихся представителей разных стилей; — российских исполнителей. В практической части: — услышишь русские, ирландские и другие народные мелодии, чикагский блюз (а капелла и с сопровождением); — научишься основам игры на инструменте. Автор и ведущий – Рубен Топкарян, преподаватель губной гармошки с девятилетним стажем, участник группы The Blues Bees.