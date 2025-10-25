ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Семейка Аддамс: от комикса до Netflix

Blar
улица Усачёва, 13

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Кино
Выставки

Про событие

На лекции ты узнаешь о создателе персонажей, их вдохновении и культурных корнях, а также о том, как комиксы и газетные выпуски завоевали сердца читателей, проявляя черный юмор и сатиру. Особое внимание будет уделено символизму и культурному влиянию семьи Аддамс — моделям семейных отношений, юмору и их роли в современной популярной культуре. Ты узнаешь, как благодаря платформам вроде Netflix современные интерпретации позволяют персонажам обновляться и оставаться актуальными, в том числе через сериалы о Уэнди Аддамс. Рассказ лектора будет сопровождаться яркими иллюстрациями, видеофрагментами и аналитикой, раскрывающей причины непреходящей популярности и наследия «Семейки Аддамс». Это уникальная возможность понять, почему эти персонажи остаются символами своего времени и каким образом их история продолжает вдохновлять новые поколения. О лекторах: Эрна Асатрян — киножурналист, автор телеграм-каналов о кино и шеф-редактор «Правила жизни». Ольга Белик — киножурналист и обозреватель кино, старший редактор «Кинопоиска».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста