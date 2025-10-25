На лекции ты узнаешь о создателе персонажей, их вдохновении и культурных корнях, а также о том, как комиксы и газетные выпуски завоевали сердца читателей, проявляя черный юмор и сатиру. Особое внимание будет уделено символизму и культурному влиянию семьи Аддамс — моделям семейных отношений, юмору и их роли в современной популярной культуре. Ты узнаешь, как благодаря платформам вроде Netflix современные интерпретации позволяют персонажам обновляться и оставаться актуальными, в том числе через сериалы о Уэнди Аддамс. Рассказ лектора будет сопровождаться яркими иллюстрациями, видеофрагментами и аналитикой, раскрывающей причины непреходящей популярности и наследия «Семейки Аддамс». Это уникальная возможность понять, почему эти персонажи остаются символами своего времени и каким образом их история продолжает вдохновлять новые поколения. О лекторах: Эрна Асатрян — киножурналист, автор телеграм-каналов о кино и шеф-редактор «Правила жизни». Ольга Белик — киножурналист и обозреватель кино, старший редактор «Кинопоиска».