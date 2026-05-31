ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Семь сестёр: архитектура и инженерия московских высоток

Дом Липы, Садовая-Спасская улица, 21/1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Лекция с чаепитием в высотке на Красных воротах, на которой будут говорить об истории строительства легендарных высоток за чашечкой чай. В 1947 году Сталин подписал указ о возведении в Москве высоток — символов могущества и славы страны. Они позиционировались как подарок к 800-летию города и напоминание о Великой Победе. На лекции будут говорить об истории высотного строительства Москвы 1930–1950-х годов. За уютным бранчем в просторной пятикомнатной квартире в высотке на Красных воротах рассмотришь каждую из семи легендарных сталинских высоток, откроешь их тайны, развенчаешь мифы и легенды. На лекции ты узнаешь: — почему каждая высотка уникальна и какие исторические мотивы в ней заложены; — какие инженерные прорывы были сделаны советскими инженерами и строителями; — какие тайны и легенды связаны с некоторыми из высотных зданий; — как возведение высоток повлияло на развитие всей строительной отрасли; — какие архитектурные детали делают высотки узнаваемыми и неповторимыми. Продолжительность 2 часа.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста