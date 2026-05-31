Лекция с чаепитием в высотке на Красных воротах, на которой будут говорить об истории строительства легендарных высоток за чашечкой чай. В 1947 году Сталин подписал указ о возведении в Москве высоток — символов могущества и славы страны. Они позиционировались как подарок к 800-летию города и напоминание о Великой Победе. На лекции будут говорить об истории высотного строительства Москвы 1930–1950-х годов. За уютным бранчем в просторной пятикомнатной квартире в высотке на Красных воротах рассмотришь каждую из семи легендарных сталинских высоток, откроешь их тайны, развенчаешь мифы и легенды. На лекции ты узнаешь: — почему каждая высотка уникальна и какие исторические мотивы в ней заложены; — какие инженерные прорывы были сделаны советскими инженерами и строителями; — какие тайны и легенды связаны с некоторыми из высотных зданий; — как возведение высоток повлияло на развитие всей строительной отрасли; — какие архитектурные детали делают высотки узнаваемыми и неповторимыми. Продолжительность 2 часа.