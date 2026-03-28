Традиционная русская спортивная забава в современном прочтении. Лапта — традиционная русская игра, близкая бейсболу и крикету. В неё играют двумя командами, задача попасть по мячу битой, а потом перебежать поле пока вторая команда ловит мяч и пытается тебя осалить. Обучиться игре легко, в неё начинали играть с 5 класса. Это отличная спортивная нагрузка, кардио на ура, а также адреналин и дофамин, новые знакомства и веселье. После игры всех участников угощают напитками и едой, и делают фотографии на память :)