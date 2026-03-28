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Секция Лапты

Кантемировская улица, 22к6

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+

Про событие

Традиционная русская спортивная забава в современном прочтении. Лапта — традиционная русская игра, близкая бейсболу и крикету. В неё играют двумя командами, задача попасть по мячу битой, а потом перебежать поле пока вторая команда ловит мяч и пытается тебя осалить. Обучиться игре легко, в неё начинали играть с 5 класса. Это отличная спортивная нагрузка, кардио на ура, а также адреналин и дофамин, новые знакомства и веселье. После игры всех участников угощают напитками и едой, и делают фотографии на память :)

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