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Секретный показ

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Летний ужин и чудесное кино. Секретный показ, на котором будут удивлять хороший кино в сопровождении вкусного ужина. В меню: капрезе: фермерские томаты, сливочная моцарелла и домашний песто мясная лазанья нежный клубничный тирамису Просекко с ноткой лайма и мяты Чудесный холодный домашний чай

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