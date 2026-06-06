Летний ужин и чудесное кино. Секретный показ, на котором будут удивлять хороший кино в сопровождении вкусного ужина. В меню: капрезе: фермерские томаты, сливочная моцарелла и домашний песто мясная лазанья нежный клубничный тирамису Просекко с ноткой лайма и мяты Чудесный холодный домашний чай