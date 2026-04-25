Фестиваль, где уличное искусство становится событием и выходит за рамки стен прямо на глазах у зрителей. Одиннадцатый Мостик (Mostick) возвращается к истокам андеграунда, чтобы объединить граффити-сцену, стикер-культуру и актуальное уличное искусство в новом, грандиозном формате. В программе фестиваля: • Масштабная битва чернилами (Ink Battle) 2х2 на гигантских холстах • Обновлённая «Стикер игра» с уникальным паком и подарками • Экспозиция: выставка графических работ, арт-объектов и инсталляций • Огромный арт-маркет, музыка и атмосфера настоящего андеграунда