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#Секрет: Невозможное Искусство

Бутырская улица, 8

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2000₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Камерное арт-событие, место встречи для людей, которые интересуются актуальным современным Искусством. На мероприятии будут представлены работы основателя «артЭПИЦЕНТР», Москва Маргариты Гри г— метахудожника и фотографа с 31-летним стажем. Гостей ждут фотография, живопись, скульптура. Так же этим вечером можно будет увидеть презентацию работ автором, поучаствовать в живой и увлекательной дискуссии о современном искусстве. Событие пройдёт в формате тандем-арт, где музыкальный сет от Армана Райна — сооснователя и главного соАРТника — позволит испытать на себе опыт синестезии: почувствовать волновую природу звука и цвета. Маргарита Григ создаёт передовые выставочные проекты в формате арт-событий с манифестацией прямого контакта с искусством — прямого диалога художников со зрителями и зрителей с художниками. Как добраться: м. Савёловская (серая ветка): выход № 1, двигаться по Бутырской ул. 5 мин — сразу за заправкой Роснефть поворот направо во двор и сразу слева вход «Point» — 4-й этаж, на ресепшене сказать, что ты на #Секрет — тебе подскажут, как пройти.

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