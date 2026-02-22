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Съедобные букеты

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты сможешь собрать эффектный букет из необычных материалов. — Освоишь технику сборки, поработаешь с фактурами и формами. — Соберёшь на выбор: классический букет или уютную композицию в кружке. — Все инструменты и материалы уже готовы: упаковка, наполнение, украшения. — Тёплая атмосфера, творчество и поддержка мастера. Стоимость билетов: 4200 рублей за одного, 7500 рублей — парный. В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.

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