На мастер-классе ты сможешь собрать эффектный букет из необычных материалов. — Освоишь технику сборки, поработаешь с фактурами и формами. — Соберёшь на выбор: классический букет или уютную композицию в кружке. — Все инструменты и материалы уже готовы: упаковка, наполнение, украшения. — Тёплая атмосфера, творчество и поддержка мастера. Стоимость билетов: 4200 рублей за одного, 7500 рублей — парный. В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.