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Сдвиг (Shift)

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

4 сцены, более 30 артистов и 12 часов вечеринки. Основа – территория движения и баланса. Живые выступления, танцевальные перформансы, концептуальные диджеи, аудио-визуальная инсталляция и утренний гонг. Средняя точка – точка входа, пространство созерцания. Открытые беседы, экспериментальные живые выступления и медитативные диджей-сеты на квадрофонической саунд-системе F1. Глубина – динамическая трансформация в условиях повышенной интенсивности. Ментал-техно, новые формы транса, хардгрув и трайбл. Дно – экспонирование и деконстракция. Мини лаборатория, работающая с деконструированный и пост-клуб музыкой как с формой личного высказывания.

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