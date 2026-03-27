4 сцены, более 30 артистов и 12 часов вечеринки. Основа – территория движения и баланса. Живые выступления, танцевальные перформансы, концептуальные диджеи, аудио-визуальная инсталляция и утренний гонг. Средняя точка – точка входа, пространство созерцания. Открытые беседы, экспериментальные живые выступления и медитативные диджей-сеты на квадрофонической саунд-системе F1. Глубина – динамическая трансформация в условиях повышенной интенсивности. Ментал-техно, новые формы транса, хардгрув и трайбл. Дно – экспонирование и деконстракция. Мини лаборатория, работающая с деконструированный и пост-клуб музыкой как с формой личного высказывания.