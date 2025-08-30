Презентация нового альбома московских хардкорщиков Scumback, live-сеты Людоед, Starified и Ходьба, DJ-сцена, скейтборд-контест, маркет и печать мерча — всё это Scum Fest в предпоследний день лета! Эта тусовка подойдёт и тем, кто любит подвигаться под тяжёлые гитары, и тем, кто любит подвигаться на танцполе, и самое главное тем, кто хочет провести расслабленный день в крутейшей атмосфере и отличной компании.