Персональная выставка Анны Бёрч. Название выставки взято из фольклорного выражения: «Как дела? — Как сажа бела». Фразеологизм передает понятие трудностей, однако в этом проекте служит метафорой двойственности. Выставка Анны Бёрч – исследование, где личные истории переплетены с историей страны. Красной нитью проходит тема мифа, которая формируется государством, и выбора отдельного человека. Художница использует стоковые изображения, прибегает к работе с искусственным интеллектом и фотоколлажем, тем самым намеренно дистанцируясь от авторства. Пространства без определенной географии, тем не менее инстинктивно узнаваемые и понимаемые. За каждым окном в высотном здании кроются бесчисленные личные судьбы. Со стороны все окна однотипны, но внутри – уникальные истории. Это размышление о наших ролях в разных перспективах: внутри системы и отдельно от нее. Внутри системы человек рискует стать безликим, но есть альтернативный путь, во многом похожий на суть цветка, который сохраняет свою неповторимую природу. Выставка «Сажа бела» – аппликации о месте, где мы живем, как физически, так и духовно — нашей стране, доме, городе, которые являются, в некотором роде, нашим садом. В композициях перспективные линии фасадов плавно сливаются с краями плиток. Архитектура внутреннего пространства переплетается с внешним клетчатым каркасом. Третий слой, напоминающий занавес, образован дрейфующими стеблями фарфоровых цветов. Это странное взаимодействие «живого» элемента с жесткими гнетущими конструкциями вызывает ощущение иллюзии, где законы реальности кажутся приостановленными.