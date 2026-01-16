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Заключительный эпизод вечеринки 2000s Edition от столичного селектора Saynomo. Без лишней рефлексии, возвратись в эпоху глянца и вспышек, r&b и мехов, когда слово свэг только обретало смысл, а самым известным врачом был Dr. Dre. LINE UP: Yana Indigirka Saynomo Curry Kilo Emilien Gabi Вход платный, FC/DC, 18+ 23:30-0:30 500 руб. 0:30-till end 1000 руб. Оплата на входе (QR-код или наличные). Бэкярд работает в зимнем режиме.
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