Заключительный эпизод вечеринки 2000s Edition от столичного селектора Saynomo. Без лишней рефлексии, возвратись в эпоху глянца и вспышек, r&b и мехов, когда слово свэг только обретало смысл, а самым известным врачом был Dr. Dre. LINE UP: Yana Indigirka Saynomo Curry Kilo Emilien Gabi Вход платный, FC/DC, 18+ 23:30-0:30 500 руб. 0:30-till end 1000 руб. Оплата на входе (QR-код или наличные). Бэкярд работает в зимнем режиме.