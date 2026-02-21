Сауле Юсупова
Ленинградский просп., 15, стр. 1
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Завершение:
от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт Сауле Юсуповой, резидента шоу «Женский Стендап» на ТНТ. Вечер, который оставит тебе множество ярких впечатлений и зарядит позитивом на долгое время. Событие состоится в Bolshevik Loft. В заведении разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуют приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы.
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