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Сауле Юсупова

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт Сауле Юсуповой, резидента шоу «Женский Стендап» на ТНТ. Вечер, который оставит тебе множество ярких впечатлений и зарядит позитивом на долгое время. Событие состоится в Bolshevik Loft. В заведении разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуют приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы.

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