Сольный концерт Сауле Юсуповой, резидента шоу «Женский Стендап» на ТНТ. Вечер, который оставит тебе множество ярких впечатлений и зарядит позитивом на долгое время. Событие состоится в Bolshevik Loft. В заведении разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуют приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы.