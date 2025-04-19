В эту субботу топовая вечеринка в стиле Latino Ritmo, где сольются пылкие ритмы indie dance, tech house и заводящий break beat. Это будет FENOMENально. Такого количества артистов стены старинного особняка Gestalt Club ещё не видели: - Natasha Wax & Sony Vibe - Roman Iroh - Graphl Milchevsky - Sufiya - D:Jane - Christian (Live) - Sirin - Triple A - Dakkord - Belyakov & Code Grabber - Jshira & Katerina Sound - Akop & Dmitri Salkov - Dary Ann & Rosich - Alexey Cosiness - Mr.Ti - Maiya Dress Code: Ярко! Вырази свою индивидуальность - будь то бохо, кэжуал или смелая вечерняя нотка. Бронь по номеру телефона. Для бронирования столика нужно будет внести депозит. Приятная приятность для тех, кто дочитал описание до конца: девушкам бесплатный бокал игристого до 00:00