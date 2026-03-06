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Сатана Ликующий

Российская государственная библиотека для молодёжи, Большая Черкизовская улица, 4к1, Малый зал (Служебный вход)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

— Это дьявол! — Нет, это твоя смерть... Суровый аскет, неустанно проповедующий отречение от всех благ земных. Но вот пришёл час, и видимое спокойствие этих сильных духом людей было нарушено. В одну бурную тёмную ночь в дом пастора пришёл неведомый Странник... Фильм сохранился не полностью; отсутствуют окончания обеих серий. «Сатана ликующий» был запрещён цензурой Швеции к показу в стране.

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