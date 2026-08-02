Честный и эпатажный стендап с бунтарской энергетикой. Один из самых ярких и эпатажных комиков российской сцены. Культовый участник шоу «Самый умный комик» и резидент Стендап Клуба на Трубной. Его участия в «Разгонах» и «Книжном клубе» по праву называют легендарными, а сольные концерты покоряют сердца миллионов. В своей комедии Саша Малой сочетает бунтарский дух, мастерскую игру слов и абсолютную откровенность. Его стиль – мощная энергетика, смелые темы и постоянная игра с ожиданиями зрителя. Он не боится говорить о чувствах, слабостях и вещах, которые многие привыкли скрывать. Именно за эту искренность и свободу от стереотипов его и любят зрители.