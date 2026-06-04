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Саша Малой

Стендап клуб на Трубной
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1250₽ до 2400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Саша Малой — комик с самой экспрессивной подачей в России, за напором которой скрываются настолько сумасшедшие идеи и неочевидные мысли, что невольно думаешь: «Черт, как тебе пришло это в голову!?». Саша действительно необычный малый. Он любит природу: завел дома кошку, чтобы успокоить свою паранойю, а время от времени испытывает эрекцию на лес. Предпочитает спать в спальне, а не пердильне. Многие комики считают, что Малой — самый перспективный среди них. Возможно, поэтому именно Саша, а не кто-то другой сыграл заметные роли в «Физруке» и культовом шоу «Мэлого и Шпизера». В будущем его карьера будет только развиваться: он откроет свой театр, снимет фильм, станет королем пиратов и организует маленькую революцию.

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