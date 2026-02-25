Название «Самый нормальный человек в мире» подошло бы для байопика о художнике Саше Куприянове. Как и все, он потребляет контент: соцсети, рекламу, кино, книги и выставки. Но если обычный человек занимается «микропиратством» культуры, то Саша идет дальше — в постпродакшн. Постпродакшн для него — это финальная обработка чужих образов. Исходниками становятся стоп-кадры из фильма «Пианистка», снимки Кейт Мосс, посты из Tumblr или «Менины» Веласкеса. Он переносит их на ткань авторской техникой ручной печати (фотопереложение), меняет цвета в процессе проявки и монтирует фрагменты в единое полотно. Использование скриншотов вместо собственных фото — это работа с миром как с бесконечной базой данных. Сшивая готовые образы, Куприянов превращает их в нечто цельное. Так зритель и художник постоянно меняются местами, оставаясь самыми нормальными людьми. Ежедневно: 9:00-21:00