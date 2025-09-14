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музей-заповедник Коломенское

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Это событие объединит профессионалов из творческих союзов, студентов художественных вузов и колледжей, участников наших выставочных проектов. К участию приглашаются как профессиональные художники, так и любители – все, кто хотел бы попробовать свои силы в изобразительном искусстве. Дополнительная информация о мероприятии: https://vzmoscow.ru/pleinair-kolomenskoe

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