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Про событие
Это событие объединит профессионалов из творческих союзов, студентов художественных вузов и колледжей, участников наших выставочных проектов. К участию приглашаются как профессиональные художники, так и любители – все, кто хотел бы попробовать свои силы в изобразительном искусстве. Дополнительная информация о мероприятии: https://vzmoscow.ru/pleinair-kolomenskoe
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