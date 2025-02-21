Нескучная теория, подкрепленная практикой. В увлекательном квизе не будет скучных вопросов — с его помощью ты узнаешь познавательные факты о крепких напитках и их производстве. Для самого активного знатока, правильного ответившего на большее количество вопросов, уже подготовлен приятный сюрприз. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.