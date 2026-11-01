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Самвел Гиновян и Гев Абрамян

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Совместный концерт двух топовых комиков ;) Геворк Абрамян — резидент Stand Up на ТНТ. Участник ютюб проектов стендап клуб #1. Гев Абрамян — талантливый комик, участник популярных проектов ТНТ и Открытый микрофон.

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