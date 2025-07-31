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Сальвадор Дали: гений и его творчество

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВК

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Завершение:

3900₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Исследуют феномен Сальвадора Дали, гения, перевернувшего представление об искусстве. И всё это в стильном в арт-ресторане Signature art в знаменитой сталинской высотке. Два лектора за один вечер откроют тебе новый мир, используя визуальное и вкусовое восприятие. Его считали величайшим провокатором искусства XX века — мастером сюрреализма, королю эпатажа и безумия. Разберут разные периоды его живописи, попробуют разгадать тайны полотен и понять связь с психоанализом. Узнаешь причины, почему часы стекают, а фигуры трансформируются в чудовищ... Почему везде мелькают бабочки и зачем же художник засыпал с ключами в руке? И конечно, обсудят главную любовь всей жизни великого мастера — свою единственную музу и вдохновительницу Галу. Кроме того, лекция будет сопровождаться дегустацией вин вместе со знаменитой сомелье Голубушкой Павловной. Лекция пройдёт в необычном ресторане-галерее Signature art, в самом сердце столицы, под звездой знаменитой высотки. Здесь ты также сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства. Для получения дополнительной информации обращайся к менеджеру в вотсап.

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